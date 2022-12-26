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Первый случай заражения «поедающей головной мозг» амебой зафиксировали в Южной Корее

Евгений Жуков
В мире
Первый случай заражения «поедающей головной мозг» амебой зафиксировали в Южной Корее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты из Южной Кореи зафиксировали первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая способна проникать в мозг человека и поражать его. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Первым пациентом, поступившим с симптомами лихорадки, рвоты и дисфункции речи, стал гражданин Южной Кореи, который четыре последних месяца проживал в Таиланде, после чего вернулся на родину, где скончался 21 декабря.

Местные департаменты здравоохранения после проведения дополнительных тестов подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай зафиксированного заболевания ей в Южной Корее.

В KDCA заявили, что профильные специалисты будут расследовать точный путь заражения мужчины. Уточняется, что контакт с грязной водой является основным способом получения инфекции, которая проникает в организм через нос и так переходит в мозг человека.

Амеба способна вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. Отмечается, что симптомы заражения развиваются стремительно, а сама инфекция смертельна, поэтому крайне важно начать лечение на ранних стадиях.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Вечерней Москве», что у умершего от COVID-19 человека вирус не живет долго в организме и погибает. Однако существует ряд недугов, которые могут на время «замереть», а при благотворных условиях активироваться и начать распространяться даже после смерти носителя.

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