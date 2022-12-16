Иммунолог Ярцева перечислила вирусы, которые могут распространяться даже после смерти человека

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У умершего от коронавирусной инфекции человека вирус не живет долго в организме и погибает. Однако существует ряд недугов, которые могут на время «замереть», а при благотворных условиях активироваться и начать распространяться даже после смерти носителя. Об этом рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева, комментируя заявление обозревателя New York Times Апурва Мандавилли, сообщившего о том, что заразиться COVID-19 можно даже после того, как сам носитель вируса уже умер.

По словам врача, способностью передаваться даже после смерти пациента обладают:

сибирская язва,

оспа,

гемадновирус.

— Например, сибирская язва способна наносить вред организму человека и распространяться после смерти. В число таких инфекций можно также отнести гемадновирус и вирус оспы, — сообщила врач.

Например, доказательством тому служат редкие вспышки заболеваемости сибирской язвой в 2010 году в Республике Дагестан, в ходе которой заболело 6 человек, из них трое детей до 14 лет. Заражение произошло на кутане «Бузна» при проведении вынужденного убоя не вакцинированной против сибирской язвы коровы и разделке мяса, из которого впоследствии был выделен возбудитель.

На Ямальском полуострове в 2006 и 2013 годах также произошла вспышка. Из-за резкого потепления произошло таяние льдов, и разморозившиеся частицы вируса активировались, заразив 80 тысяч северных оленей.

Однако большинство инфекций такими страшными свойствами не обладают. Мертвое тело не создает условий для выживания вирусных частиц, так как для жизнедеятельности любой инфекции нужна питательная среда. А активные частицы инфекции передаются преимущественно воздушно-капельным путем и через слюну.

— Умерший от коронавирусной инфекции человек больше не дышит, он не чихает, не кашляет, что снижает любые шансы передать болезнь живому, — отметила врач. — Даже для патологоанатомов, работающих с телами людей, скончавшихся от COVID-19, вирус не представляет опасности. Чтобы заразиться, на слизистые врача должна попасть слюна или биологическая жидкость зараженного.

Но и в таком случае шанс подхватить вирус крайне мал, уточнила Ярцева:

— В теле умершего не происходит больше никаких обменных процессов, что не позволяет вирусу распространяться и выживать. Контагиозность инфекции сразу падает, и постепенно активность вирусных частиц приближается к нулю.