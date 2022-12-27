Цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу «кубов» впервые с 21 февраля

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Биржевые цены на газ в европейских странах во вторник, 27 декабря, опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. Общее снижение с начала дня составило семь процентов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что январские фьючерсы по индексу TTF, являющегося крупнейшим на территории Европы хаба, расположенного в Нидерландах, открыли торги в минусе — у показателя в 882,1 доллара за тысячу кубометров. Их цена на текущий момент равняется 849,68 доллара, то есть они потеряли семь процентов от предыдущей отметки.

Агентство заявило, что этот показатель стал минимальным с 21 февраля. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, а именно пятницы, поскольку в понедельник фьючерсы не торговались, — 909,5 доллара за тысячу кубометров.

Страны ЕС договорились установить потолок цен на российский газ: с 15 февраля 2023 года максимальная стоимость топлива составит 180 евро за мегаватт-час.

Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.