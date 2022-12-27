Суд вынес приговор угрожавшей выбросить дочь из окна женщине

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Суд города Алейска в Алтайском крае вынес приговор местной жительнице, которая намеревалась выбросить из окна собственную дочь из-за ушедшего мужа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона во вторник, 27 декабря.

По данным следствия, инцидент произошел летом этого года. Между супружеской парой разразился конфликт, в результате чего мужчина ушел из дома. Супруга пыталась его остановить, но ничего не помогало и она пошла на более радикальные меры.

Женщина сперва свесила любимую собаку мужа с балкона, а когда это не подействовало — произвела такие же действия с дочерью. Спасти ребенка удалось соседям, которые начали кричать и привели женщину в чувства.

— Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Алейска она была осуждена по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, к шести месяцам ограничения свободы, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что жительнице Екатеринбурга, которая задушила троих детей «из-за вселившихся в них бесов», грозит до 20 лет лишения свободы. 37-летней женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».