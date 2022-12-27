Жительнице Екатеринбурга, задушившей своих детей, грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: пресс-служба суда

Жительнице Екатеринбурга, которая задушила троих детей, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области во вторник, 27 декабря.

По данным ведомства, 37-летней женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следственные действия в отношении гражданки продолжаются, в ближайшее время с ней будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. После этого СК намерен запросить суд заключить фигурантку под стражу.

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь с 25 на 26 декабря. Женщина, находясь в квартире на улице Бажова в Екатеринбурге, задушила двоих сыновей, в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Родственникам она объяснила свой поступок тем, что в детей «вселился дьявол».

Злоумышленницу задержали на месте преступления. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.