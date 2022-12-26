Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК возбудил дело по факту убийства женщиной троих детей в Екатеринбурге

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства женщиной троих детей в Екатеринбурге
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщиной троих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 декабря.

Действия женщины классифицированы по статье «Убийство двух и более малолетних». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Помимо этого, правоохранителями проводится осмотр квартиры, в результате которого будут назначены необходимые экспертизы. Также сотрудники ведомства соберут дополнительную информацию о семье.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома в Екатеринбурге на улице Шевченко. Местная жительница задушила двоих мальчиков в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную девочку.

По неподтвержденным данным, родственникам женщина объяснила свои действия тем, что в детей «вселился дьявол». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую по месту жительства.

Екатеринбург Следственный комитет Дети Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте