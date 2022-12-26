СК возбудил дело по факту убийства женщиной троих детей в Екатеринбурге

Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщиной троих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 декабря.

Действия женщины классифицированы по статье «Убийство двух и более малолетних». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Помимо этого, правоохранителями проводится осмотр квартиры, в результате которого будут назначены необходимые экспертизы. Также сотрудники ведомства соберут дополнительную информацию о семье.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома в Екатеринбурге на улице Шевченко. Местная жительница задушила двоих мальчиков в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную девочку.

По неподтвержденным данным, родственникам женщина объяснила свои действия тем, что в детей «вселился дьявол». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую по месту жительства.