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Жительница Екатеринбурга задушила троих детей, потому что в них «вселились бесы»

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Екатеринбурга задушила троих детей, потому что в них «вселились бесы»
Фото: moscow-live

Женщина в Екатеринбурге задушила троих детей из-за того, что в них, по ее словам, «вселился дьявол». Об этом стало известно в понедельник, 26 декабря.

По предварительным данным, преступление произошло на улице Шевченко в квартире жилого дома. Погибли два мальчика в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячная девочка.

Подозреваемую задержали в собственной квартире. В произошедшем разбираются следователи, сообщил Telegram-канал «112».

Другая злоумышленница задушила двоих детей во сне на северо-востоке столицы. Позже судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает хроническим расстройством, из-за чего не осознает и не контролирует своих действий. В связи с этим прокуратура настояла на принудительном лечении подозреваемой в психиатрическом стационаре.

Екатеринбург Смерть Дети Преступления Убийства
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