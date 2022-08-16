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Мать задушила своих малолетних детей на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мать задушила своих малолетних детей на северо-востоке столицы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Ясный проезд Карта всех событий

В столице 37-летняя москвичка задушила своих двух малолетних детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 16 августа.

По ее словам, 20 февраля 2021 года женщина, находясь в своей квартире в Ясном проезде, накинула спящей 11-летней дочери на шею шарф и задушила ее. Потом она умертвила собственного 3-летнего сына, накинув ремень ему на шею.

Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц».

Позже судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и не может контролировать свое поведение и осознавать опасности своих действий.

В связи с этим прокуратура города Москвы настояла на принудительном лечении подозреваемой в психиатрическом стационаре.

Другой ребенок пострадал от родителей в Омской области. 4 августа мужчина убил четырехлетнюю дочку своей сожительницы.

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