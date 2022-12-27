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Психотерапевт Вилков рассказал, как обрести ощущение праздника

Александр Афонин
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт Вилков рассказал, как обрести ощущение праздника
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для получения ощущения праздника человек может окружить себя символами, которые способны вызвать необходимые ассоциации или устроить прогулку с семьей по новогодним местам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

— Попробуйте окружать себя символами, которые связаны с праздником и ассоциируются у вас с ним. Можно устраивать прогулку с семьей в местах, которые украшены под новогодние мотивы, чтобы это могло как-то повлиять на восприятие человека, — сказал специалист.

Собеседник «ВМ» добавил, что на восприятие человека также может повлиять общение с близкими людьми. Наибольший эффект способен придать разговор с теми, кто любит праздновать Новый год, ждет его с нетерпением, каждый праздник украшает дом и тщательно продумывает праздничное меню.

Дети всегда с трепетом ждут Нового года, радуются подаркам и простым зимним развлечениям. У взрослых же зачастую этот праздник не вызывает светлых чувств и воспринимается очень обыденно. Подробнее о том, почему у многих людей нет новогоднего настроения и что делать, чтобы оно появилось, — в материале «Вечерней Москвы».

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