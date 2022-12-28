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Депутат Госдумы Голиков призвал ограничить госслужбу для «убежавших» от мобилизации

Егор Провоторов
Общество
Депутат Госдумы Голиков призвал ограничить госслужбу для «убежавших» от мобилизации
Фото: Pixabay

Депутат Государственной думы Олег Голиков во вторник, 27 декабря, заявил, что уехавшие от частичной мобилизации россияне должны быть ограничены в праве на прохождение государственной службы.

Парламентарий выразил уверенность, что своими действиями эти граждане выразили свое отношение к родному государству, «убежав» за границу.

— Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны, — написал Голиков на своем канале в Telegram.

Соответствующая инициатива предусматривает также ограничение права избираться на должности в российские органы муниципальной и государственной власти.

В начале декабря глава комитета Совета федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для российских граждан, которые покинули РФ после начала частичной мобилизации. Сенатор допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным».

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