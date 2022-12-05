Клишас не исключил ограничения для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

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Глава комитета Совета федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для российских граждан, которые покинули РФ после начала частичной мобилизации.

— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал он в интервью изданию «Ведомости».

Сенатор допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным».

Клишас высказался, что ограничения для работы из-за границы нужно ввести «для сотрудников чувствительных сфер» экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и государственного сектора.

Уехавшие из страны с началом специальной военной операции и после объявления частичной мобилизации, с течением времени будут возвращаться в Россию, считают эксперты. Среди тех, кто прогнозирует скорый возврат сорвавшихся с мест и покинувших страну людей, — основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Аргументируя свое мнение, он привел данные исследования, которое провела его компания.