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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 27 декабря, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери среди личного состава и по этой причине вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами.

Последние дни, по словам политика, были для украинских войск и подразделений НАТО выдались «крайне насыщенными» на не очень хорошие события. Те, кто не ликвидирован и не пленен, испытывает проблемы с моралью.

Кадыров подчеркнул, что среди украинских военнослужащих остается все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским подразделениям. По его словам, спецоперация РФ идет по плану.

— На данном этапе СВО существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают. Выполнение оперативных задач идет планомерно и неспешно, за счет чего удается значительно снизить ущерб личному составу, — написал глава Чечни на своем канале в Telegram.

По словам Кадырова, новые методы ведения боевых действий, а также своевременная перегруппировка войск помогли российским силам. Это напрямую подтверждают успехи на основных участках спецоперации, подчеркнул политик.

На прошлой неделе Рамзан Кадыров заявил, что украинская армия несет большие потери, пока чеченские солдаты спецподразделения «Ахмат» продолжают зачистку Соледара.