Вучич осмотрел войска неподалеку от линии разграничения с Косово

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич осмотрел вооруженные силы вблизи административной линии между Центральной Сербией, а также Косовом и Метохией. Об этом глава балканского государства написал во вторник, 27 декабря, на странице в одной из социальных сетей.

Сербский лидер опубликовал свое фото в кабине вертолета, под которым написал, что находится «где-то между Кралево и Рашкой». Там он завершил осмотр части подразделений армии республики, после чего отправился на встречу с представителями косовских сербов.

Известно также, что министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генерального штаба вооруженных сил страны Милан Мойсилович также осмотрели войска на административной линии с Косово и Метохией, пишет ТАСС.

Власти непризнанного Косова в понедельник, 26 декабря, привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что армия Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность.