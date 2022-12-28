Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич осмотрел войска неподалеку от линии разграничения с Косово

Егор Провоторов
В мире
Вучич осмотрел войска неподалеку от линии разграничения с Косово
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич осмотрел вооруженные силы вблизи административной линии между Центральной Сербией, а также Косовом и Метохией. Об этом глава балканского государства написал во вторник, 27 декабря, на странице в одной из социальных сетей.

Сербский лидер опубликовал свое фото в кабине вертолета, под которым написал, что находится «где-то между Кралево и Рашкой». Там он завершил осмотр части подразделений армии республики, после чего отправился на встречу с представителями косовских сербов.

Известно также, что министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генерального штаба вооруженных сил страны Милан Мойсилович также осмотрели войска на административной линии с Косово и Метохией, пишет ТАСС.

Власти непризнанного Косова в понедельник, 26 декабря, привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что армия Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность.

Косово Александр Вучич Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте