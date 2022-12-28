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Приметы и советы

Захарова считает, что власти Украины не простили Высоцкому его пророческие строки

Егор Провоторов
В мире
Захарова считает, что власти Украины не простили Высоцкому его пророческие строки
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила цитату из песни «Диалог у телевизора», комментируя решение переименовать улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса в городе Изюме, расположенном в Харьковской области.

— Наверное, не могут простить поэту пророческие строки: «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — заметила дипломат в среду, 28 декабря, на своем канале в Telegram.

Власти населенного пункта в понедельник, 26 декабря, приняли решение о переименовании 19 улиц в рамках кампании по так называемой «дерусификации». До этого они решили сменить названия 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской. Им присвоили имена Симона Петлюры и Степана Бандеры.

В середине октября сельский совет поселка Тывров, расположенного в Винницкой области Украины принял решение о переименовании улицы, которая была названа в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, в улицу Логанскую. Также жители поселка решили переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

Украина Владимир Высоцкий Мария Захарова
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