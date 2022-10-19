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В Винницкой области переименовывали улицу имени Степана Бандеры

Юлия Курганова
В мире
В Винницкой области переименовывали улицу имени Степана Бандеры
Фото: president.gov.ua

Сельский совет поселка Тывров Винницкой области принял решение о переименовании улицы, которая была названа в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, в улицу Логанскую. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады Софья Федина.

Она прикрепила к посту скрин документа, в котором сказано, что местный орган действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка».

— В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР, — говорится в публикации.

Также жители поселка решили переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую, сообщает РИА Новости.

В августе немцы потребовали выслать бывшего посла Украины Андрея Мельника из Германии после его слов о Бандере. Дипломат в очередной раз навлек на себя гнев граждан ФРГ после упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры в интервью изданию Die Welt.

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