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Депутат Брыкин предложил признать иноагентами уехавших из России граждан

Егор Провоторов
Общество
Депутат Брыкин предложил признать иноагентами уехавших из России граждан
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин намеревается инициировать подготовку законопроекта о признании иностранными агентами «предателей» и «перебежчиков».

Политик уверен, что с начала специальной операции России на Украине «вся страна от мала до велика», объединив усилия, встала на борьбу с «нацистской нечистью и мракобесием». Однако на фоне этого проявились и «трусы-перебежчики», которых Брыкин считает предателями Родины.

При этом парламентарий считает, что некоторые из этих людей продолжают получать деньги в России, вытягивая их из российской экономики. Об этом политик написал во вторник, 27 декабря, на своем канале в Telegram.

Брыкин также отметил, что буквально каждый, кто остался в России, задается вопросом относительно будущего уехавших из страны «позорников». Депутат признался, что принял решении инициировать создание закона о признании их иноагентами.

Накануне депутат Госдумы Олег Голиков заявил, что уехавшие от частичной мобилизации россияне должны быть ограничены в праве на прохождение государственной службы.

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