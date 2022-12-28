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Снежную погоду пообещали москвичам 28 декабря

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Снежную погоду пообещали москвичам 28 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Облачная погода, снег, гололедица и местами снежные заносы, а к тому же до двух градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую среду, 28 декабря. Такой прогноз представили специалисты российского Гидроиетцентра.

В дневное время суток в Москве столбики термометров будут находиться в диапазоне от –2 до нуля, а ночью ожидается похолодание на два градуса Цельсия. В Подмосковье синоптики обещают до –5 градусов до нуля днем, в ночное время суток — до 7 градусов мороза.

Также прогнозируется ветер северного и северо-западного направлений, который будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 743 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Первый день 2023 года в столичном регионе будет относительно теплым и снежным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, несмотря на то что в новогоднюю ночь ожидаются заморозки, уже 1 января в город поступит небольшая порция тепла.

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