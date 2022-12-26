«Без морозов и сильных холодов»: какая погода будет в Москве 1 января

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Первый день 2023 года в столичном регионе будет относительно теплым и снежным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несмотря на то что в новогоднюю ночь ожидаются заморозки, уже 1 января в город поступит небольшая порция тепла.

— В ночь с 31 декабря на 1 января мы ожидаем небольшие морозы, на фоне которых пойдет снег, а столбики термометров опустятся до 2–5 градусов с отрицательными значениями, — отметил собеседник «ВМ».

А вот в течение суток 1 января температурный фон начнет меняться.

— Ночные показатели будут расти вверх и уже днем первого числа достигнут нуля градусов, — продолжил Леус.

В первый день года ожидается снежная погода, но без морозов и сильных холодов, заключил собеседник «ВМ».

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь. По его словам, в ночь на 1 января температура воздуха в городе зафиксируется на отметке от нуля до пяти градусов выше нуля.

Подробнее о том, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю уходящего года, — в материале «ВМ».