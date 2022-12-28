Global Times: «Мирный саммит» без участия России не поможет прекращению огня на Украине
Так называемый мирный саммит на площадке ООН, предложенный властями Украины, без участия России не позволит завершить вооруженный конфликт на территории Украины. Таким мнением поделились в среду, 28 декабря, аналитики китайского изданий Global Times.
По словам обозревателей, на встрече, нацеленной на восстановлении мира между сторонами, вовлеченными в конфликт, обязана присутствовать каждая из них, «будь то США, Россия или Украина».
Авторы материала считают, что предложенный Киевом саммит не имеет смысла без участия в нем представителей Москвы. В противном случае такое мероприятие превратится в «международное публичное судебное разбирательство, направленное против России».
В публикации говорится, что тем самым «мирный саммит» может стать предлогом, позволяющим Западу предпринять дополнительные шаги, целью которых является изоляция России, пишет ТАСС со ссылкой на китайских коллег.
— Судя по сложившейся ситуации, Москва и Киев не достигли консенсуса по мирному вопросу, что делает размытой надежду на прекращение огня, — заметили авторы материала.
В минувший понедельник, 26 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве потенциального посредника.