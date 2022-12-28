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Global Times: «Мирный саммит» без участия России не поможет прекращению огня на Украине

Егор Провоторов
В мире
Global Times: «Мирный саммит» без участия России не поможет прекращению огня на Украине
Фото: president.gov.ua

Так называемый мирный саммит на площадке ООН, предложенный властями Украины, без участия России не позволит завершить вооруженный конфликт на территории Украины. Таким мнением поделились в среду, 28 декабря, аналитики китайского изданий Global Times.

По словам обозревателей, на встрече, нацеленной на восстановлении мира между сторонами, вовлеченными в конфликт, обязана присутствовать каждая из них, «будь то США, Россия или Украина».

Авторы материала считают, что предложенный Киевом саммит не имеет смысла без участия в нем представителей Москвы. В противном случае такое мероприятие превратится в «международное публичное судебное разбирательство, направленное против России».

В публикации говорится, что тем самым «мирный саммит» может стать предлогом, позволяющим Западу предпринять дополнительные шаги, целью которых является изоляция России, пишет ТАСС со ссылкой на китайских коллег.

— Судя по сложившейся ситуации, Москва и Киев не достигли консенсуса по мирному вопросу, что делает размытой надежду на прекращение огня, — заметили авторы материала.

В минувший понедельник, 26 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве потенциального посредника.

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