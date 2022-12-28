Совместные учения России и Китая завершились в Восточно-Китайском море

Фото: Минобороны РФ

Военно-морские учения РФ и Китая «Морское взаимодействие-2022» подошли к концу в Восточно-Китайском море, сообщили журналистам в российском Минобороны в среду, 28 декабря.

Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили отработку практических задач в рамках военно-морских учений двух сторон «Морское взаимодействие-2022», которые проходили в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря, сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, в ходе маневров моряки ВМФ РФ и ВМС Китая тренировались освобождать захваченное судно, отрабатывали совместные действия по поиску и спасению на море, а также провели тренировки по связи.

Также корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации выполнили поиск подлодки условного противника и залп реактивными глубинными бомбами. Также проводились артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей надводный боевой корабль, пишет ТАСС.

В минувшее воскресенье, 25 декабря, сообщалось, что китайская армия провела военные учения в морском и воздушном пространстве рядом с островом Тайвань.