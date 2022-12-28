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Замглавы МИД РФ Сыромолотов рассказал о последствиях раздачи Украине цифрового оружия

Егор Провоторов
В мире
Замглавы МИД РФ Сыромолотов рассказал о последствиях раздачи Украине цифрового оружия
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Североатлантический альянс (НАТО) через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в среду, 28 декабря, заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

По его словам, необходимо четко понимать тот факт, что угрозы, которые представляет Киев в информационном пространстве, носят «универсальный характер».

Как отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости, по сути, НАТО сегодня осуществляет через эту страну «бесконтрольную раздачу цифрового оружия».

Сыромолотов предупредил, что это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества. По его словам, «сегодня в прицеле Россия», а завтра на месте Москвы может оказаться любое другое «неугодное» Вашингтону государство.

Военный эксперт Владимир Литовкин объяснил, смогут ли власти Украины развязать войну между Россией и Североатлантическим альянсом на фоне втягивания Соединенных Штатов и НАТО в прямой военный конфликт с РФ.

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