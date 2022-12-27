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«Столкновение ядерных держав»: военный эксперт оценил вероятность войны между РФ и НАТО

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Столкновение ядерных держав»: военный эксперт оценил вероятность войны между РФ и НАТО
Фото: depositphotos

Киевский режим пытается втянуть США и их союзников по НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Смогут ли власти Украины развязать войну между нашей страной и Североатлантическим альянсом? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил военный эксперт Владимир Литовкин.

По его мнению, попытки Украины спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией не увенчаются успехом. Дело в том, что все, кроме Киева, осознают угрозу столкновения двух ядерных держав.

— И в НАТО, и в Вашингтоне понимают, что при прямом столкновении с Москвой они будут иметь дело с ракетно-ядерной державой, — считает Литовкин. — А у России в военной доктрине, как известно, написано: если на нее нападет коалиция, обладающая ядерным оружием, то страна вправе применить аналогичное оружие в отношении противника.

Кроме того, Литовкин обратил внимание на то, что Киев регулярно пытается столкнуть своих нынешних союзников со «страной-агрессором». Самый яркий пример последнего времени — инцидент на границе с Польшей.

— Вспомните украинские ракеты, которые упали на территорию Польши, — напоминает Литовкин. — Тогда первым, кто сообщил об их принадлежности Украине, был Джо Байден. Затем эту версию подтвердили в Варшаве. И лишь (президент Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский продолжает даже сейчас твердить о том, что ракеты принадлежат России. Это как раз была первая попытка Украины втянуть западный мир в конфликт с Москвой.

По мнению собеседника «ВМ», Киев и в дальнейшем будет предпринимать любые шаги, которые приблизят начало военных действий между НАТО и Россией. Однако ни одна из сторон на провокацию Зеленского не поддастся.

В конце ноября бывший замгенсека НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий заявил, что передачу Украине систем Patriot можно будет считать началом открытой войны НАТО с РФ. Он призвал не допускать переброски элементов системы ПВО НАТО на Украину во избежание провокаций.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие смогут уничтожить все комплексы ПВО Patriot в случае реализации их поставок на Украину.

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