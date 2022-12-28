Киберэксперт предупредил пользователей Telegram и WhatsApp об угрозе слежки

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Пользователи некоторых мессенджеров могут попасться на уловку мошенников и стать жертвами слежки. Об этом рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов.

В частности, при использовании функции «Найти людей рядом» в Telegram человек дает возможность хакерам написать скрипт, определяющий точное местоположение людей.

— Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что уязвимости WhatsApp* дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных. Так, хакеры смогут узнать следующую информацию: идентификаторы устройства, данные об использовании, аналитика и функциональность приложений, по которым можно узнать историю покупок, информацию о платежах, телефонный номер и адрес электронной почты, сообщает агентство «Прайм».

В конце октября по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера WhatsApp. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры. По его мнению, по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.