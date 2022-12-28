Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Киберэксперт предупредил пользователей Telegram и WhatsApp об угрозе слежки

Араз Салехов
Общество
Киберэксперт предупредил пользователей Telegram и WhatsApp об угрозе слежки
Фото: shutterstock

Пользователи некоторых мессенджеров могут попасться на уловку мошенников и стать жертвами слежки. Об этом рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов.

В частности, при использовании функции «Найти людей рядом» в Telegram человек дает возможность хакерам написать скрипт, определяющий точное местоположение людей.

— Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что уязвимости WhatsApp* дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных. Так, хакеры смогут узнать следующую информацию: идентификаторы устройства, данные об использовании, аналитика и функциональность приложений, по которым можно узнать историю покупок, информацию о платежах, телефонный номер и адрес электронной почты, сообщает агентство «Прайм».

В конце октября по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера WhatsApp. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры. По его мнению, по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

WhatsApp Россия Telegram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте