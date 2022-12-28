Москвичам рассказали о мастер-классах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут принять участие в различных мастер-классах, где их научат готовить праздничные блюда народов разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в среду, 28 декабря.

— Юные гости фестиваля могут научиться готовить праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России, включая донецкий борщ с фасолью и грибами, сиченики с мясом горловские, алтайскую коврижку с добавлением меда и костромского клюквенного сбитня, — говорится в сообщении.

Так, гости площадок на улице Теплый Стан и улице Святоозерской смогут научиться готовить вергуны в меду по рецептам херсонских домохозяек. Посетители фестиваля на Ореховом бульваре в свою очередь приготовят донецкий борщ с фасолью и грибами, а также запорожский пирог-перекладенец с ягодами и фруктами.

Фото: Московские сезоны

Кроме того, гости фестивальных площадок смогут посетить мастер-классы, посвященные оформлению праздничной афиши, написанию поздравительной открытки и изготовлению елочных игрушек и гирлянд.

Накануне сообщалось, что на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» стартовала выставка дизайнерских елей. Всего представлено 15 деревьев, при оформлении которых создатели обращались к жостовской и хохломской росписи, гжели, к балету «Щелкунчик» и другим темам.