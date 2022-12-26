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Выставка дизайнерских елей начала работу на Кузнецком мосту

Александр Афонин

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Выставка дизайнерских елей начала работу на Кузнецком мосту
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, улица Кузнецкий Мост Карта всех событий

На Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» стартовала выставка дизайнерских елей. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в понедельник, 26 декабря.

— Традиционная выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком мосту в дни фестиваля «Путешествие в Рождество». Свои работы показывают начинающие дизайнеры, молодые художники и студенты творческих вузов, которые представляют Луганскую народную республику, Ростовскую область и другие российские регионы, — говорится в сообщении.

Всего на выставке представлено 15 дизайнерских деревьев. При их оформлении создатели обращались к жостовской и хохломской росписи, гжели, к балету «Щелкунчик» и другим темам. Главными мотивами украшений стали искусство, живопись, музыка, архитектура и спорт.

28 декабря в парке искусств «Музеон» начнется зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», где горожане смогут увидеть ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров. Главной темой мероприятия станет достояние России.

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