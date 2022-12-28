Москвичам рассказали, как в столице усовершенствовали электробусы и трамваи

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичный парк наземного общественного транспорта в 2022 году пополнился новыми электробусами и трамваями отечественного производства.

Так, москвичей начали перевозить 22 более комфортных электробуса. Еще 33 единицы транспорта с модернизированными характеристиками будут приняты до конца уходящего года.

Также в 2022 году в столице установили 34 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. Еще 200 таких станций появятся в городе в следующем году.

Кроме того, завод-производитель поставил в столицу 43 трехсекционных трамвая «Витязь-Москва». Одновременно одна такая машина может перевезти до 260 горожан.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, за последние 10 лет трамвайный парк обновился на 95 процентов. До конца следующего года планируется обновить его полностью, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты украсили 13 поездов метро, 300 автобусов и электробусов, а также свыше 30 трамваев в преддверии Нового года. Самый яркий состав «Москва-2020» смогут встретить пассажиры Кольцевой линии. Декорированный хвойными ветвями, шарами и яркими огнями трамвай будет курсировать по маршруту А. Кроме того, на 500 машинах такси появилась новогодняя оклейка.