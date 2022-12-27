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Городской транспорт Москвы украсили в преддверии Нового года

Александр Афонин
Город
Городской транспорт Москвы украсили в преддверии Нового года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Специалисты украсили 13 поездов метро, 300 автобусов и электробусов, а также свыше 30 трамваев в преддверии Нового года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В этом году пассажиров ждут 13 нарядных поездов метро, 50 электробусов, 31 трамвай, 250 автобусов и 500 автомобилей такси. Расходы на украшения легли в основном на производителей транспорта. С сегодняшнего дня праздничный городской транспорт можно встретить в Москве, — рассказал он.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Самый яркий состав «Москва-2020» смогут встретить пассажиры Кольцевой линии. Декорированный хвойными ветвями, шарами и яркими огнями трамвай будет курсировать по маршруту «А». Кроме того, на 500 машинах такси появилась новогодняя оклейка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы смогут бесплатно проехать на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь. Всего в городе будет работать 166 маршрутов, включая 15 трамваев и 16 регулярных ночных автобусов.

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