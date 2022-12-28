Свыше 18 тысяч обращений за онлайн-консультациями направили москвичи на портале mos.ru

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За текущий год москвичи записывались на удаленные встречи с представителями столичных департаментов 18,4 тысячи раз. Чаще всего они обращались к специалистам по жилищным вопросам. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В большинстве случаев москвичи обращались по жилищным вопросам. Их интересовали постановка на жилищный учет, внесение изменений в учетное дело, предоставление субсидий, жилье по льготной стоимости или по договору социального найма, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в общей сложности в этом году по жилищным вопросам жители города записались на онлайн-встречи более 13,2 тысячи раз. Помимо этого, свою востребованность показали видеоконсультации с сотрудниками центров госуслуг «Мои документы» — более 3,1 тысячи заявок за год на такие онлайн-встречи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что свыше 100 миллионов раз москвичи записались на прием к врачу онлайн в этом году. Причиной популярности такого формата записи к специалисту является как экономия времени, так и широкий функционал, который позволяет выбрать удобную дату и время посещения врача.