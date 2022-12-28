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Суперсервис «Переезд в Москве» открылся на портале mos.ru

Араз Салехов
Город
Суперсервис «Переезд в Москве» открылся на портале mos.ru
Фото: Unsplash

На портале mos.ru объявили о появлении нового суперсервиса «Переезд в Москве». Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Смена места жительства — всегда непростой этап в жизни человека... Суперсервис на mos.ru в удобном и структурированном формате даст горожанам всю необходимую информацию о том, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, оформить медицинские справки и многое другое, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Данная инициатива поможет как горожанам, переезжающим из одного района столицы в другой, так и тем, кто переселяется в город из Подмосковья или других регионов России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении услуг для застройщиков столицы по выдаче актов о выполнении технических условий трех сетевых организаций. В список организаций, представляющих данные услуги, попали АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК), АО «Мосгаз» и Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК»).

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