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Широкие плечи и сетка: Васильев перечислил главные тренды 2023 года

Полина Долганова
Общество
Широкие плечи и сетка: Васильев перечислил главные тренды 2023 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Историк моды Александр Васильев перечислил основные модные тенденции 2023 года.

По его словам, встречать Новый год лучше всего в черном платье, так как это беспроигрышный вариант. Кроме того, голубоглазым блондинкам подойдет наряд синего цвета, а для тех, кто хочет встретить праздник в спокойствии, стоит присмотреться к светлым тонам серого и розового.

Для праздника Васильев рекомендовал отдавать предпочтение тем украшениям, которые надеваются реже всего. К ним относятся, например, серьги с бриллиантами. Также можно остановиться на сверкающей бижутерии, которая поможет дополнить образ.

Если Новый год планируется встречать в компании близких людей, можно также надеть уютный свитер. Для ощущения праздника стоит выбрать одежду с пайетками и блестками.

Васильев рассказал, что в 2023 году основным цветом для мужчин является бордовый. Также популярностью будут пользоваться синие, зеленые, серые и коричневые оттенки.

Историк добавил, что многие элементы моды ушедших эпох сейчас возвращаются. Так, популярность снова набирают широкие плечи, деним и контрастные цвета. В тренде также останется сетка и прозрачные ткани.

Говоря об обуви, Васильев напомнил, что в тренде остаются удобные резиновые подошвы на низком ходу и уютные полусапожки, передает StarHit.

До этого астрологи в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, какой наряд подойдет для празднования Нового года, а какой надевать не стоит.

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