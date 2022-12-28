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«Красное надеть, черное убрать»: астролог рассказала, в чем нужно встречать Новый год

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Красное надеть, черное убрать»: астролог рассказала, в чем нужно встречать Новый год
Фото: Unsplash

До Нового года осталось всего три дня. Астрологи утверждают: чтобы заслужить расположение символа 2023 года — Черного Кролика — нужно правильно нарядиться. «Вечерняя Москва» узнала, что можно и нельзя надевать на торжество.

Следующий год пройдет под покровительством Марса — сложной и неоднозначной планеты, ее символизирует красный цвет — он и будет самым главным в одежде для всех знаков зодиака.

— Женщинам настоятельно рекомендую надеть красное платье из пайеток, — говорит астролог Анна Шмидт. — Это обязательно привлечет в следующий год яркие положительные эмоции. В макияже сделайте акцент на глаза — это будет символизировать поиск новых и успешных перспектив в карьерном и семейном плане. Мужчинам обязательно нужно включить в образ любой элемент из золота — это привлечет финансовое благополучие.

Другими удачными цветами для встречи года Кролика будут розовый и фиолетовый. А вот синего и черного стоит избегать — Кролик боится темноты, и эти оттенки могут создать конфликтные ситуации, поставить вас перед трудным выбором и даже привести к потере работы в следующем году, — предупреждает астролог.

Огненным знакам зодиака (Овен, Лев, Телец) Анна Шмидт рекомендует добавлять больше аксессуаров из металла и кожи простых геометрических форм — Марс любит сбалансированное сочетание яркости и лаконичных элементов в образе.

Знакам зодиака водной группы (Рак, Скорпион, Рыбы) рекомендуется избегать сложных фасонов. Кролик любит яркую шнуровку на одежде, поэтому можно надеть корсет или любимые кеды с яркими шнурками.

— А вот знакам земли (Тельцы, Девы, Козероги), напротив, лучше ограничиться только одним ярким элементом в одежде и выбрать нейтральный макияж. Люди этих знаков достаточно спокойные, поэтому дисбаланс может вызвать недоумение у покровителя, — добавила Анна Шмидт.

Что касается знаков воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), то им лучше смешивать сразу несколько стилей в выбранном образе — например, классику со спортом. Это привлечет в следующем году приятные сюрпризы, а также удачные жизненные повороты.

Стоит избегать

Женщинам:

  • юбки-пачки;
  • рюши;
  • кружева.

Мужчинам:

  • одежда в клетку;
  • джинсы;
  • головные уборы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Позднякова, стилист:

— В тренде бахрома и бархат. Старайтесь выбирать лаконичные наряды с этими элементами — это не только добавит изюминку в ваш образ, но и сделает его более современным. Интересным аксессуаром станет сумочка со стразами и украшения с большими камнями.

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