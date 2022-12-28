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Власти могут разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами

Араз Салехов
Общество
Власти могут разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами
Фото: Unsplash

Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) отправил в Минэкономразвития РФ заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами. Об этом сообщает РБК.

— Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. То есть так называемое «мобильное рабство» сохраняется на региональном уровне, — рассказал гендиректор НИИРа Олег Иванов.

По его мнению, такая проблема будет решена в случае переноса номеров между операторами разных регионов. В НИИР уточнили, что предварительно успешно провели испытания подобного переноса с небольшими операторами «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком», сообщает РБК.

В конце октября Минцифры России обозначило сроки отключения связи стандарта 3G в стране. Директор Департамента регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур заявил, что в России сохранится работа стандарта связи 3G в крупных городах как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года.

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