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«Позвоночник на месте»: Влад Кадони рассказал о перенесенной операции

Полина Долганова
Общество
«Позвоночник на месте»: Влад Кадони рассказал о перенесенной операции
Фото: Youtube / Super

Ведущий и экстрасенс Влад Кадони перенес операцию и рассказал подписчикам о своем состоянии.

Ранее Кадони рассказывал, что его беспокоят проблемы с позвоночником. Однако из-за съемок в шоу «Наследники и самозванцы» операцию было решено перенести на более поздний срок.

К настоящему моменту ведущий все же перенес хирургическое вмешательство и рассказал о самочувствии в своем микроблоге.

— Для тех, кто в курсе и волновался, операция прошла успешно. От наркоза отошел. Уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте, сидеть отныне буду без проблем, — заявил Кадони.

В последние месяцы фанаты беспокоились о здоровье певца Николая Баскова. Артист порвал связки на ноге и пережил операцию. Он рассказал о своем состоянии и удивился сообщением в СМИ, которые приписывали ему различные страшные заболевания.

Басков перенес операцию по восстановлению связок, однако это не помешало ему принять участие в церемонии награждения премии «Золотой граммофон». Со сцены он поблагодарил своих поклонников за поддержку и пообещал «бегать, как кролик» уже в следующем году.

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