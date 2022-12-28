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Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Семенов умер на совещании

Араз Салехов
Общество
Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Семенов умер на совещании
Фото: Pexels

Во время совещания скончался глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов. Мужчине было 56 лет. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил РИА Новости источник в администрации Ванинского района.

— Глава поселка был на совещании вчера (27 декабря — прим. «ВМ»), на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока, — пояснил он.

Как уточняется, исполняющий обязанности главы пока выбран не был. На данный момент причины и подробности случившегося не раскрыты. Мужчина скончался в клинике, где его пытались реанимировать, сообщает агентство.

Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. В декабре прошлого года его избрали главой городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствии с решением совета депутатов. До этого Семенов более 23 лет занимал руководящую должность в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань.

Поселок Ванино располагается на расстоянии свыше 500 километров от Хабаровска. В нем проживает свыше 17 тысяч человек. В населенном пункте расположен крупнейший транспортный узел региона — круглосуточный Ванинский порт.

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