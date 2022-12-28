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Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Анастасия Колоскова
Общество
Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2023 году статус пенсионера могут получить лишь те россияне, у которых есть соответствующие льготы. Об этом сообщила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт напомнила, что в период с 2019 до 2022 год выход на пенсию осуществлялся ежегодно. Для оставшегося переходного периода, который продлится до 2028 года, власти скорректировали график.

Так, в 2023-м, 2025-м и в 2027 году выход на пенсию по старости возможен для тех жителей страны, у кого есть на это льготное право, подчеркнула экономист. К этой категории граждан, по ее словам, относятся многодетные матери, опекуны детей-инвалидов и ряд других. Полный перечень опубликован на сайте Пенсионного фонда РФ, пояснила Иванова-Швец.

Она констатировала, что в любом случае для получения статуса пенсионера должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов, передает агентство «Прайм».

С начала нового года в стране начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уточняется, что новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения и заканчивая пособием на погребение. Что изменится для граждан и бизнеса — рассказали в эфире «Вечерней Москвы».

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