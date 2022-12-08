Льготы станут доступнее: с 1 января 2023 начнет работу Социальный фонд России

Участники круглого стола (слева направо): Наталья Сидорова, Никита Миронов (телеведущий) и Андрей Батуев / Фото: Игорь Ивадников / Вечерняя Москва

С начала нового года в стране начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Что изменится для граждан и бизнеса, рассказывают эксперты.

В эфире телевидения «Вечерней Москвы» прошел круглый стол, посвященный работе новой структуры.

— Объединение Фонда соцстраха и ПФР произойдет 1 января 2023 года, — рассказала управляющий Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Сидорова. — Объединение станет шагом по упрощению взаимодействия граждан, государства и бизнеса: все вопросы будут решаться в одном окне.

Как пояснила Наталья Сергеевна, новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения, заканчивая пособием на погребение. Тут и выплаты после рождения ребенка, и выплаты по больничному листу, пособия по беременности и родам, страховые выплаты, связанные с несчастным случаем на производстве. Займется фонд и обеспечением инвалидов — как техническими средствами реабилитации, так и санаторно-курортным лечением. Новый фонд также будет отвечать за выплату материнского капитала, ежемесячных пособий на детей в малообеспеченных семьях и все виды пенсий: страховые, по старости, инвалидности и ряд других.

— Сейчас ФСС и ПФР объединяют свои базы данных. Когда одно ведомство будет отвечать за все виды социальных выплат, всем, разумеется, станет удобнее, добавил Андрей Батуев, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Московского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ.

Как отметила Наталья Сидорова, новый фонд будет выполнять абсолютно все функции, лежащие сейчас на ФСС и ПФР, но «более быстро и качественно».

— Все точки приема граждан сохраняются, никаких сокращений не будет, — уточнила Наталья Сергеевна. — Не менее важно, что снизится административная нагрузка на бизнес, потому что будет сдаваться единый отчет в одну точку, будет платиться единый «тариф», который станет распределяться внутри фонда по всем нужным направлениям.

Найти новый фонд можно очень просто, пояснила Наталья Сидорова.

— Приходить можно по старым адресам ФСС и ПФР — все клиентские центры будут работать в том же режиме. Можно также обращаться на электронную почту, в центр «Мои документы» или портал госуслуг. Кстати, свыше 80 процентов обращений у нас идут в электронном виде. Это удобно, доступно в любой время — не нужно тратить время на передвижение, все документы легко подать в электронном виде, — рассказала Наталья Сергеевна.

Также сейчас идет процесс создания социального казначейства.

— Само объединение двух фондов — Пенсионного и социального страхования — это шаг на пути создания социального казначейства. Для чего оно нужно? Для облегчения получения выплат, — пояснила Наталья Сидорова. — Вот живой пример: человек получил инвалидность по общему заболеванию. В итоге за пенсией по инвалидности он идет в ПФР, за техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением он идет в Фонд социального страхования. С объединением фондов все эти услуги будут предоставляться в одном месте. Не нужно писать заявления в разные структуры, достаточно подать одно. Кроме того, к 2025 году планируется в Социальное казначейство, кроме Социального фонда, ввести и МСЭ.

Наталья Сидорова сделала важное уточнение: с 2025 года, как только будет создано Социальное казначейство, человеку даже не придется писать заявление о предоставлении льгот. Процесс их получения будет осуществляться «в проактивном режиме».

— Как только мы видим, что человек получил инвалидность и ему положены льготы, его тут же проинформируют. Это и есть «проактивный режим», — пояснила Наталья Сидорова.

В техническом плане это будет осуществляться так: в профиль гражданина на сайте Госуслуг начнет поступать информация о его новых правах. Достаточно зайти в личный кабинет на Госуслугах и посмотреть.

В ходе круглого стола от зрителей поступил вопрос: как сделать свою будущую пенсию максимально высокой? Гости эфира пояснили, что нужно следовать трем основным правилам: получать зарплату официально, а не в конверте, стараться зарабатывать больше и работать дольше — чтобы увеличить стаж. Тогда и пенсия будет выше.

В ходе круглого стола также поступили вопросы о выплатах по больничному листу. Один из зрителей заметил, что сейчас многие работодатели заключают с работниками договоры ГПХ — гражданско-правового характера. Как в этом случае уходить на больничный?

— С 2023 года вносятся изменения в законодательство, согласно которым граждане, работающие по ГПХ, тоже становятся застрахованными в рамках обязательного социального страхования, — пояснил Андрей Батуев. — Человек в 2023 году может рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности, если за него в 2022 году были уплачены страховые взносы. А это возможно, если он работал по трудовому договору. При этом должна быть выплачена минимальная сумма страховых взносов в размере 4833 рубля 72 копейки. Соответственно люди, которые в 2022 году не работали по трудовому договору, а работали по договору ГПХ, смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности только в 2024 году.

Дело в том, что с 2023 года все налоги и взносы будут перечислять единым налоговым платежом на единый налоговый счет в Федеральном казначействе. А выплаты по ГПД больше не будут освобождены от взносов.

Наталья Сидорова ответила на вопрос и о лечении по полису ОМС в платных клиниках.

— Некоторые коммерческие медицинские учреждения могут оказывать услуги по полису ОМС. Такую возможность предоставляют клиники, которые ранее подали заявку и были включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта Российской Федерации. Так что обращайтесь в клинику, узнавайте — возможно, отдельные медицинские услуги вы сможете получить и по полису ОМС.

КСТАТИ

С начала 2023 года жители Москвы и Московской области будут иметь около 150 «окон», куда они смогут обратиться по всем вопросам, связанным с назначением разных льгот, пенсий и социальных выплат, в том числе по больничному листу. Также получить информацию можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг — gosuslugi.ru.

СПРАВКА

Бюджет Социального фонда на 2023 год — второй после бюджета Российской Федерации. Он составит 13,711 триллиона рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 14,495 триллиона рублей, на 2025 год — 15,422 триллиона рублей. Таким образом, объем разного рода социальных выплат в России будет ежегодно увеличиваться на сотни миллиардов рублей.