«Лавина денег»: Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 году

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Астролог Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты. Особенно это касается финансового потока.

Так, удача ждет Скорпионов. В 2023 году их накроет лавина денег. Также представителей этого знака ожидают приятные изменения в карьере. Для того чтобы испытать настоящее счастье, им придется сначала столкнуться с некоторыми трудностями.

Не менее удачливыми окажутся Весы. Они также поменяют профессию и будут двигаться вверх по карьерной лестнице. В период с июня по сентябрь представители этого знака встретят новых друзей и расширят свое окружение. Астролог порекомендовала Весам не забывать про духовную сторону жизни.

Тельцы смогут создать материальную подушку на долгие годы вперед. 2023 год станет для этого знака очень плодотворным. Удача будет сопутствовать им с конца весны, подытожила Глоба в интервью Надежде Стрелец.

До этого астрологи сообщили, что новый, 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие же окажутся в центре головокружительных романов.