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Петр Бирюков: Московский драмтеатр имени А. С. Пушкина обеспечили дополнительной энергомощностью

Араз Салехов
Город
Петр Бирюков: Московский драмтеатр имени А. С. Пушкина обеспечили дополнительной энергомощностью
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Тверской бульвар, 23 Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Завершены строительно-монтажные работы по увеличению мощности Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, — отметил он.

Заммэра уточнил, что такое решение связано с проводимой реконструкцией учреждения, в рамках которой устанавливается новейшее технологическое оборудование. По его словам, для обеспечения электроснабжения объекта были проложены две кабельные линии напряжением 0,4 киловатта. Совокупная присоединенная мощность составит 450 киловатт, что на 190 киловатт больше выданной ранее.

В середине декабря Бирюков сообщил, что столичные энергетики наращивают объемы строительства опорной сети 20 киловатт. Благодаря напряжению в 20 киловатт увеличивается пропускная способность, а возможность потери электроэнергии снижается. Также это позволяет увеличить радиус технологического присоединения.

Петр Бирюков Театры Москва
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