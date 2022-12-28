Двухэтажный самострой ликвидировали в районе Северное Бутово

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

улица Академика Глушко, владение 13б, строение 1 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконный двухэтажный коммерческий объект в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— Земельный участок ранее был передан в аренду юридическому лицу строго под размещение некапитального объекта — павильона общественного питания. При этом на момент обследования срок договора аренды уже истек, — сказал он.

Бобров добавил, что позже на данном участке было построено капитальное двухэтажное строение площадью 226,8 квадратного метра. Специалисты начали судебное разбирательство по поводу законности вопроса, в результате чего Арбитражный суд Москвы признал строение самовольным.

Решением суда владельца обязали самостоятельно демонтировать самострой. Однако в установленные сроки он требование не выполнил. В связи с этим ликвидацией постройки занялась Госинспекция по недвижимости. На данный момент работы по сносу здания подошли к концу, а территория бывшего строения освобождена от самостроя.