Завод по изготовлению средств измерения температуры ввели в эксплуатацию в ЗелАО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Комплекс для разработки и производства средств измерения температуры начал работу на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

— Предприятие будет выпускать высокоточное измерительное оборудование из российского сырья и материалов. Продукция может использоваться, в том числе, для нужд столичного комплекса жилищно-коммунального хозяйства, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь комплекса составила более 2,4 тысячи квадратных метров. В нем организовано 90 новых рабочих мест. Помимо этого, завод имеет статус резидента ОЭЗ, что позволяет ему получать значительные налоговые льготы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что изготавливаемая продукция будет направлена для создания приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ. Вложения инвестора составили более 154 миллионов рублей.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что для проверки корпуса были привлечены специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они провели необходимый комплекс работ, направленных на проверку безопасности эксплуатации строения.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что группа компаний ФСК возведет в столице два производственных комплекса в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Общая площадь объектов составит 33,5 тысячи квадратных метров.