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Любимова рассказала, что позволит сохранить кинотеатральный показ в России

Анастасия Колоскова
Общество
Любимова рассказала, что позволит сохранить кинотеатральный показ в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сохранить в стране кинотеатральный показ на фоне ухода голливудских проектов можно, если ежегодно выпускать порядка 300 отечественных фильмов, 60 из которых будут крупными релизами. Такое мнение озвучила российский министр культуры Ольга Любимова.

— Мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы, — заявила министр.

Она отметила, что ситуация в кинотеатрах остается сложной, однако кинотеатральный показ в стране «так или иначе сохранится».

Любимова напомнила, что в текущем году на производство отечественных фильмов для сохранения в стране киноотрасли власти выделили 11,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Мерой поддержки стало также присоединение кинотеатров в феврале к программе «Пушкинская карта». За это время в рамках программы россияне купили более семи миллионов билетов в кино. При этом, по словам министра, этих мер оказалось недостаточно. В настоящее время Минкультуры пытается найти новые решения для поддержки отрасли, передает ТАСС.

До этого Минкультуры РФ перечислило 17 приоритетных тем для кинопроизводства в 2023 году. В их число вошли: «Культура России», «Десятилетие детства», «Историческое кино», «Герои среди нас», «Неоколониальная политика стран англосаксонского мира» и другие.

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