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Международному автовокзалу Северные Ворота исполнилось четыре года

Полина Долганова
Город
Международному автовокзалу Северные Ворота исполнилось четыре года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Международному автовокзалу Северные Ворота 28 декабря исполняется четыре года. Объект вошел в состав ТПУ «Ховрино» вместе с одноименной станцией подземки, железнодорожной платформой Ленинградского направления и остановками наземного транспорта, который следует в Московскую область.

Так, на автовокзале оборудованы пять касс продажи билетов и два зала ожидания с точками общепита. Также горожане могут воспользоваться комнатой матери и ребенка и подключиться к интернет-сети города.

На автовокзале также недавно открыли автоматизированную камеру хранения. Теперь пассажиры могут самостоятельно разместить багаж в специальных боксах, которые закрываются на электронный замок.

— Четыре года назад мы открыли автовокзал Северные Ворота, который стал частью большого и удобного пересадочного узла в районе станции метро «Ховрино». Ежедневно больше тысячи пассажиров отправляются отсюда в Санкт-Петербург, Смоленск и другие города, — цитирует официальный сайт мэра Москвы заместителя мэра столицы в правительстве города, главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Горожанам на сегодняшний день доступны 157 междугородних направлений. Чаще всего москвичи отправлялись в поездки в Новомосковск, Киржач, Обнинск и Воронеж, а также в Кинешму. За 2022 год общий пассажиропоток составил свыше 482 тысяч человек.

Максим Ликсутов Автовокзалы Москва
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