Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции «Подвешенный мандарин»

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Город
Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции «Подвешенный мандарин»
Фото: Unsplash

Москвичи приобрели и передали для благотворительных фондов более тонны цитрусовых в рамках акции «Подвешенный мандарин». Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Традиционная московская акция «Подвешенный мандарин» проходит в этом году с 23 по 31 декабря. Мандарины — это символ новогодних праздников, поэтому именно эти цитрусовые могут стать хорошим подарком. С начала акции посетителями московских ярмарок собрано уже более тонны мандаринов, — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, участники акции на площадках «Московских ярмарок» могут купить мандарины и передать администратору ярмарки, чтобы он отдал подарок нуждающимся. Поучаствовать в акции могут все желающие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что традиционная акция «Добрая елка мэра Москвы» пройдет в 20 детских больницах столицы. По ее словам, в программу войдут театрализованные представления, игры и мастер-классы. Она добавила, что в 2022 году акция поможет создать новогоднее настроение более чем для 7,5 тысячи детей.

Благотворительность Фрукты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте