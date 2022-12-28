Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции «Подвешенный мандарин»

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Москвичи приобрели и передали для благотворительных фондов более тонны цитрусовых в рамках акции «Подвешенный мандарин». Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Традиционная московская акция «Подвешенный мандарин» проходит в этом году с 23 по 31 декабря. Мандарины — это символ новогодних праздников, поэтому именно эти цитрусовые могут стать хорошим подарком. С начала акции посетителями московских ярмарок собрано уже более тонны мандаринов, — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, участники акции на площадках «Московских ярмарок» могут купить мандарины и передать администратору ярмарки, чтобы он отдал подарок нуждающимся. Поучаствовать в акции могут все желающие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что традиционная акция «Добрая елка мэра Москвы» пройдет в 20 детских больницах столицы. По ее словам, в программу войдут театрализованные представления, игры и мастер-классы. Она добавила, что в 2022 году акция поможет создать новогоднее настроение более чем для 7,5 тысячи детей.