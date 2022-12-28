Вирусолог Альтштейн рассказал об основных отличиях свиного гриппа и коронавируса

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Нынешние штаммы коронавирусной инфекции вызывают более легкие симптомы, чем обычный сезонный грипп, и в том числе так называемый свиной грипп H1N1. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что при гриппе часто наблюдается высокая температура. Также он вызывает большее количество осложнений, например в виде пневмонии.

Достоверно отличить ковид от гриппа можно только с помощью лабораторного исследования.

В настоящее время распространены оба заболевания, с этим связано большое количество заражений, передает Life.ru.

Накануне специалисты Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7 процентов за прошедшую неделю. Также наблюдается меньше случаев COVID-19, передает издание argumenti.ru.

О нетипичных симптомах свиного гриппа «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.