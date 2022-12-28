Комментатор Губерниев предостерег РФС от выхода из УЕФА

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Выход из УЕФА может стать фатальной ошибкой РФС. Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он пояснил, что в настоящее время никто не может гарантировать, что после выхода из УЕФА Россия сможет принимать участие в соревнованиях Азиатской конфедерации футбола.

— Очень надеюсь, что никто никуда не перейдет. Это катастрофическая ошибка, которая будет очень дорого стоить сборной России. Уйти из УЕФА будет легко, а вот вернуться — гораздо сложнее, — подчеркнул Губерниев в комментарии ИА «НСН».

Губерниев добавил, что России необходимо восстанавливаться в европейских футбольных институтах, играть в чемпионатах мира, Лиге чемпионов. В настоящее время это проблематично, но не стоит опускать руки и принимать необдуманные решения.

Ранее российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по поводу выхода из УЕФА и перехода в AFC. Решение может быть принято до конца года, предает RT.

До этого Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ.