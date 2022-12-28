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Четверо мужчин похитили пенсионерку в Москве из-за 200 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Четверо мужчин похитили пенсионерку в Москве из-за 200 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

В столице четверо злоумышленников похитили пожилую женщину ради 200 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 28 декабря.

По его словам, преступление произошло на Ярославском шоссе. Четверо злоумышленников подошли к 67-летней москвичке и силой заставили ее сесть в машину. В салоне автомобиля преступники обвинили пенсионерку в распространении наркотиков и начали угрожать тем, что передадут ее полиции, если она не отдаст им 200 тысяч рублей.

Испуганная женщина попыталась перевести им средства с помощью мобильного банковского приложения, но у нее не получилось этого сделать. Тогда похитители потребовали отдать им сумму наличными, которые находились у пенсионерки в квартире.

Пострадавшую отвезли к ее дому на Лосевской улице, где пожилая женщина отдала грабителям деньги. Когда они ушли, москвичка сообщила о произошедшем в полицию.

На следующий день злоумышленники снова пришли и начали требовать денег. Пенсионерка дверь преступникам не открыла и вызвала полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре сотрудники МВД задержали троих подозреваемых. Ими оказались жители столицы и Московской области в возрасте от 21 до 34 лет. К моменту поимки они успели потратить деньги.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Фигуранты заключены под стражу. Розыск последнего подозреваемого продолжается, как и проверка на причастность группы к аналогичным преступлениям.

По похожей схеме действовала группа столичных студентов, которые прикинулись полицейскими и похитили молодого человека. Злоумышленники вымогали у него деньги, но благодаря бдительности прохожих быстро были задержаны.

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