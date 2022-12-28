Четверо мужчин похитили пенсионерку в Москве из-за 200 тысяч рублей
В столице четверо злоумышленников похитили пожилую женщину ради 200 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 28 декабря.
По его словам, преступление произошло на Ярославском шоссе. Четверо злоумышленников подошли к 67-летней москвичке и силой заставили ее сесть в машину. В салоне автомобиля преступники обвинили пенсионерку в распространении наркотиков и начали угрожать тем, что передадут ее полиции, если она не отдаст им 200 тысяч рублей.
Испуганная женщина попыталась перевести им средства с помощью мобильного банковского приложения, но у нее не получилось этого сделать. Тогда похитители потребовали отдать им сумму наличными, которые находились у пенсионерки в квартире.
Пострадавшую отвезли к ее дому на Лосевской улице, где пожилая женщина отдала грабителям деньги. Когда они ушли, москвичка сообщила о произошедшем в полицию.
На следующий день злоумышленники снова пришли и начали требовать денег. Пенсионерка дверь преступникам не открыла и вызвала полицию.
Вскоре сотрудники МВД задержали троих подозреваемых. Ими оказались жители столицы и Московской области в возрасте от 21 до 34 лет. К моменту поимки они успели потратить деньги.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Фигуранты заключены под стражу. Розыск последнего подозреваемого продолжается, как и проверка на причастность группы к аналогичным преступлениям.
По похожей схеме действовала группа столичных студентов, которые прикинулись полицейскими и похитили молодого человека. Злоумышленники вымогали у него деньги, но благодаря бдительности прохожих быстро были задержаны.