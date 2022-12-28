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Приметы и советы

Диетолог перечислила сладости, которые нельзя дарить ребенку на Новый год

Полина Долганова
Общество
Диетолог перечислила сладости, которые нельзя дарить ребенку на Новый год
Фото: Unsplash

Хороший детский подарок на Новый год не должен содержать сладости с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса. Такое мнение выразила врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

По ее словам, вредные вещества могут содержаться даже в пастиле и мармеладе.

— Выбирайте варианты, в которых использованы натуральные загустители — пектин, желатин, агар-агар, — уточнила специалист.

Она также заявила, что особенно аккуратно надо выбирать сухофрукты, так как в них часто добавляют консерванты.

Павлюк подытожила, что детям в возрасте младше 2-3 лет не стоит дарить сладости, передает «Москва 24».

Дети всегда с трепетом ждут Нового года, радуются подаркам и простым зимним развлечениям. У взрослых же зачастую этот праздник не вызывает светлых чувств и воспринимается очень обыденно. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у многих людей нет новогоднего настроения и что делать, чтобы оно появилось.

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, есть несколько причин, которые могут влиять на настроение взрослого человека.

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