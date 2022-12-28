Семья из трех человек пострадала в результате пожара в бане в Подмосковье

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Московская область, Чехов, улица Соймонова Карта всех событий

В результате пожара, произошедшего в бане в Подмосковье, пострадала семья из трех человек. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря. На улице Саймонова в подмосковном городе Чехов загорелась баня в тот момент, когда там парилась семья из трех человек. В результате пострадала семейная пара, а также их 26-летний сын. Их госпитализировали с ожогами, сообщил «МК».

Другой пожар произошел в городе Кемерово в ночь на 24 декабря. Из-за неисправности в отопительном оборудовании загорелся частный дом, в котором был организован частный приют для малоимущих граждан. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В результате трагедии погибли 22 человека, еще шестеро пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Организатора общежития арестовали.