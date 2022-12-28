Врач Румянцева заявила о пользе безалкогольного глинтвейна

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Безалкогольный глинтвейн — один из лучших напитков для зимы. Он помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, насыщает организм витаминами, согревает в холода. Кроме того, напиток обладает ярким и насыщенным вкусом. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.

Она пояснила, что традиционно глинтвейн готовят на красном вине, но лучше выбрать безалкогольный вариант, на соке, с добавлением красного винограда и специй. Тогда получится по-настоящему полезный напиток без всяких побочных эффектов.

В винограде содержится большое количество ресвератрола, он является блокатором для токсинов и холестерина. Также в глинтвейн обычно добавляют цитрусовые, а это витамин C, который помогает укрепить иммунитет.

Также важную роль играют специи: корица, гвоздика, кардамон. Они оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, помогают снизить уровень холестерина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее медики сообщили, что вина, крепкие спиртные напитки и низкоуглеводное пиво считаются одними из наименее вредных видов алкоголя, передает Nation news.

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