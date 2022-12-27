«Гормоны настроения пострадают»: какой алкоголь лучше не пить на Новый год и чем он опасен
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Празднование Нового года редко обходится без алкогольных напитков. Между тем крепкое спиртное может стать причиной серьезных воспалительных процессов в организме. О том, от каких алкогольных напитков лучше воздержаться в новогоднюю ночь и кто находится в зоне риска отравлений, — в материале «Вечерней Москвы».
Как алкоголь влияет организм
По словам врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, любой алкогольный напиток представляет потенциальную опасность.
— Алкогольные напитки угнетают организм, а также нарушают ферментативные и гормональные процессы, — рассказала она.
Особенно, как подчеркнула врач, страдают гормоны настроения:
— Дофамин, который отвечает за хорошее настроение, вырабатывается именно в кишечнике, а не в головном мозге. Поэтому даже легкое алкогольное опьянение резко уменьшает резервы дофамина. Это блокирует способность человека испытывать яркие эмоции.
Чего лучше не пить
- Алкогольные коктейли
Специалист рекомендовала обращать особое внимание на количество выпитых коктейлей.
— В них содержится большое количество алкоголя со сладкими добавками. Это сочетание нарушает углеводный обмен, повышает уровень инсулина и ферментов. Поэтому то, что будет расщепляться организмом, сразу перейдет в жировые отложения, — пояснила Лазуренко.
- Коньяк, водка, виски
Крепкие напитки, по мнению специалиста, требуют большого количества ферментов для детоксикации организма.
— Эти ферменты производятся именно печенью. Такой серьезный вид алкоголя оказывает губительное действие на клетки. Из-за этого нарушается детоксикация, снижается количество ферментов, которые способны вывести спирт из организма, — сказала Лазуренко.
Алкоголь, который не выводится организмом, дополнила врач, остается в клетках и отравляет организм, а также оказывает негативное влияние на работу митохондрий (компонентов клетки, преобразующих питательные вещества в полезную энергию — прим. «ВМ»).
— Митохондрии производят энергию, которая необходима для полноценного существования. Действие алкогольных напитков нарушает все эти процессы и приостанавливает выход из состояния алкоголизации, — уверена диетолог.
Кроме того, она обратила внимание, что употребление такого крепкого алкоголя в новогоднюю ночь в сочетании с другими продуктами может вызвать воспаление поджелудочной железы и панкреатит.
— Коньяк, водка и виски являются тяжелыми напитками для переработки поджелудочной железы, поэтому лучше ограничить количество такого алкоголя за новогодним столом, а в качестве закусок выбрать правильные продукты, — рекомендовала Лазуренко.
Кто в группе риска
Врач выразила мнение, что наибольший вред алкоголь представляет для людей:
- с нарушением обмена (углеводного, жирового, белкового);
- с избыточным весом и ожирением;
- с воспалительными заболеваниями ЖКТ;
- с желчнокаменной болезнью.
Лазуренко рекомендовала исключить алкоголь из новогоднего рациона тем, кто пользуется медикаментозными препаратами в повседневной жизни.
Чему отдать предпочтение
В новогоднюю ночь, по мнению диетолога, лучше остановиться на «чистых» напитках. Среди них:
- сухое вино;
- шампанское;
- сухое игристое вино (просекко).
— Их, с большей вероятностью, организм воспримет спокойнее, а нагрузка на печень будет ниже, чем от коньяка или виски, — рассказала Лазуренко.
Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.