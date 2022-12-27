«Гормоны настроения пострадают»: какой алкоголь лучше не пить на Новый год и чем он опасен

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Празднование Нового года редко обходится без алкогольных напитков. Между тем крепкое спиртное может стать причиной серьезных воспалительных процессов в организме. О том, от каких алкогольных напитков лучше воздержаться в новогоднюю ночь и кто находится в зоне риска отравлений, — в материале «Вечерней Москвы».

Как алкоголь влияет организм

По словам врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, любой алкогольный напиток представляет потенциальную опасность.

— Алкогольные напитки угнетают организм, а также нарушают ферментативные и гормональные процессы, — рассказала она.

Особенно, как подчеркнула врач, страдают гормоны настроения:

— Дофамин, который отвечает за хорошее настроение, вырабатывается именно в кишечнике, а не в головном мозге. Поэтому даже легкое алкогольное опьянение резко уменьшает резервы дофамина. Это блокирует способность человека испытывать яркие эмоции.

Чего лучше не пить

Алкогольные коктейли

Специалист рекомендовала обращать особое внимание на количество выпитых коктейлей.

— В них содержится большое количество алкоголя со сладкими добавками. Это сочетание нарушает углеводный обмен, повышает уровень инсулина и ферментов. Поэтому то, что будет расщепляться организмом, сразу перейдет в жировые отложения, — пояснила Лазуренко.

Коньяк, водка, виски

Крепкие напитки, по мнению специалиста, требуют большого количества ферментов для детоксикации организма.

— Эти ферменты производятся именно печенью. Такой серьезный вид алкоголя оказывает губительное действие на клетки. Из-за этого нарушается детоксикация, снижается количество ферментов, которые способны вывести спирт из организма, — сказала Лазуренко.

Алкоголь, который не выводится организмом, дополнила врач, остается в клетках и отравляет организм, а также оказывает негативное влияние на работу митохондрий (компонентов клетки, преобразующих питательные вещества в полезную энергию — прим. «ВМ»).

— Митохондрии производят энергию, которая необходима для полноценного существования. Действие алкогольных напитков нарушает все эти процессы и приостанавливает выход из состояния алкоголизации, — уверена диетолог.

Кроме того, она обратила внимание, что употребление такого крепкого алкоголя в новогоднюю ночь в сочетании с другими продуктами может вызвать воспаление поджелудочной железы и панкреатит.

— Коньяк, водка и виски являются тяжелыми напитками для переработки поджелудочной железы, поэтому лучше ограничить количество такого алкоголя за новогодним столом, а в качестве закусок выбрать правильные продукты, — рекомендовала Лазуренко.

Кто в группе риска

Врач выразила мнение, что наибольший вред алкоголь представляет для людей:

с нарушением обмена (углеводного, жирового, белкового);

с избыточным весом и ожирением;

с воспалительными заболеваниями ЖКТ;

с желчнокаменной болезнью.

Лазуренко рекомендовала исключить алкоголь из новогоднего рациона тем, кто пользуется медикаментозными препаратами в повседневной жизни.

Чему отдать предпочтение

В новогоднюю ночь, по мнению диетолога, лучше остановиться на «чистых» напитках. Среди них:

сухое вино;

шампанское;

сухое игристое вино (просекко).

— Их, с большей вероятностью, организм воспримет спокойнее, а нагрузка на печень будет ниже, чем от коньяка или виски, — рассказала Лазуренко.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.